Mercedes: "Hamilton hoeft niet te rekenen op nieuw éénjarig contract"

Lewis Hamilton tekende begin dit jaar pas een nieuw éénjarig contract met Mercedes voor 2021. Het is nog altijd schimmig waarom het Duitse team en de Britse coureur de onderhandelingen zolang lieten duren en er een contract voor slechts één jaar overeen kwamen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton hebben beiden dit weekend in Oostenrijk toegegeven dat de onderhandelingen over een verlenging zijn gestart. Wolff geeft echter aan dat een nieuwe aanbieding voor slechts één jaar is uitgesloten.

Tegenover persbureau APA zei Wolff: "We zullen geen contracten van één jaar sluiten - of contracten die we pas een maand voor de start van een seizoen tekenen."

Trage onderhandelingen

Op de Red Bull Ring legde hij echter ook uit dat het vooral de omstandigheden waren die de situatie in 2020 veroorzaakten.

"We hadden allebei corona, daarna was het Kerstmis, waardoor het vanzelf januari werd", zei Wolff. "We hebben een goede relatie om dat te doen, maar deze keer zijn we eerder begonnen."

Op de vraag of een nieuw meerjarig contract zijn laatste zou kunnen zijn voordat Hamilton in een rol (als ambassadeur) terecht komt binnen het team dat zich naast de baan afspeelt, antwoordde Wolff: "Nee, dat is te ver weg. We hebben het nu over racen en het gaat over de komende jaren - niet één jaar, niet vijf jaar. Ergens daartussenin."

Wolff vertelde ook aan de krant Bild am Sonntag in Oostenrijk: "We zijn al voorbij de verkennende gesprekken. Nu zitten we in de fase waarin we spijkers met koppen moeten slaan. Ik denk dat we veel dichter bij een overeenkomst zijn dan dat we uit elkaar gaan en stoppen met de samenwerking."