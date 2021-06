Verstappen grapt tegen journalisten: "Red Bull kan het weer beinvloeden"

Het weer tijdens de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk zal vandaag iets zijn dat door iedereen in de gaten wordt gehouden. De voorspellingen geven vooral aan dat het kan gaan onweren en regenen tijdens de 71 ronden over het Red Bull Ring-circuit.

Aangezien iedereen bezig is met het eventuele weer, kreeg ook Max Verstappen na het behalen van zijn pole position de vraag wat hij verwacht. De 23-jarige grapte dat met een dreiging van regen, Red Bull het weer kan beheersen op een circuit dat hun eigendom is.

"Ja, ik bedoel we zijn eigenaar van dit circuit dus we kunnen het weer hier beïnvloeden", grapte Verstappen op Sky F1. “Ik vind het niet erg als het regent, om eerlijk te zijn. Maar droog weer is ook prima."

“Het hele weekend zijn we erg competitief geweest. In de kwalificatie hebben we een paar veranderingen aangebracht die in de goede richting gingen en de auto voelde redelijk goed aan, dus ik ben erg blij dat ik op ons thuiscircuit de pole position heb weten te halen."