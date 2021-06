Toto Wolff zeer teleurgesteld na kwalificatie maar hoopt op amuserende zondag

Red Bull Racing is momenteel het team dat verslagen moet worden in de F1. Max Verstappen staat aan de leiding van het WK, wist dat vorige week zelfs uit te breiden ten opzichte van Lewis Hamilton en morgen start hij vanaf pole position in de thuisrace van Red Bull.

Mercedes heeft dus niet meer het voortouw en probeert ook op allerlei manieren Red Bull af te remmen. Het klaagt veel bij de FIA over allerlei zaken en dat heeft zijn uitwerking op het team. Ook teambaas Toto Wolff loopt inmiddels niet heel vrolijk meer rond in de paddock.

De Oostenrijker had jarenlang alles goed voor elkaar, maar ook vandaag wist zijn team geen pole position te pakken. Een tweede plaats voor Bottas (die nog een gridstraf van 3 plaatsen krijgt), en een derde plaats voor Hamilton is geen goed resultaat, zo stelt Wolff.

In gesprek met Jack Plooij van Ziggo zei Wolff: "Het was een teleurstellende kwalificatie. We hadden meer snelheid maar konden het niet ontgrendelen in Q3."

Weersvoorspelling

Ondanks de slechte vooruitzichten als het gaat om pure snelheid, is Wolff van mening dat Mercedes nog niet verslagen is. Zondag kan er immers van alles gebeuren en zeker als het regent, precies wat er voor morgen wordt voorspeld. "We hebben zin in morgen, hopen op een beetje onweer en dan zomerweer zoals dit. Dan gaat iedereen zich amuseren", besloot de Oostenrijker met een glimlach.