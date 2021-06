Gasly vergelijkt zichzelf met Perez: "Ik ben net zo goed"

Pierre Gasly is ervan overtuigd dat hij minstens net zo goed zou presteren als Sergio Perez als hij weer in een stoeltje van Red Bull Racing zou zitten. Red Bull koos Gasly om Daniel Ricciardo te vervangen voor het seizoen 2019, omdat de Australiër overstapte naar Renault.

Zijn Red Bull-leven duurde echter slechts 12 races, omdat hij worstelde om in de buurt van hetzelfde niveau te komen als Max Verstappen. Zowel de slechte resultaten van Gasly als zijn vervanger Alex Albon hebben er nu toe geleid dat Red Bull buiten hun eigen 'coureurspoule' heeft gezocht en de enorm ervaren Sergio Perez in dienst heeft genomen.

Palmares

Dat heeft het team in 2021 al succes gebracht, waarbij Perez de Grand Prix van Azerbeidzjan won en daarna nog een podium in Frankrijk behaalde; prestaties die Gasly niet aan zijn palmares kon toevoegen tijdens zijn korte tijd bij Red Bull.

De Fransman is van mening dat hij een andere coureur is sinds zijn stap terug naar AlphaTauri. Gasly denkt dat hij Red Bull dezelfde resultaten zou kunnen geven als Perez als hij weer in de auto zou zitten bij het Oostenrijkse team.

Complete coureur

In gesprek met de verslaggevers in Spielberg, vertelde Gasly: "Ik kan minstens zo goed presteren als hij (Perez). Ik werk heel hard om een ​​complete coureur te worden en dat laat ik ook zien op het circuit. Ik vecht tegen Ferrari en ook tegen McLaren, en ik doe het constant."

“Ik presteer in de kwalificaties en ook in de races. Ik denk dat ik een heel goed potentieel laat zien. Er is volgens mij geen enkele andere coureur die na zeven races 37 punten heeft behaald met AlphaTauri. In het verleden werden dergelijke resultaten altijd direct beloond met een sprong naar Red Bull - of in ieder geval vrij snel."

Gasly heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een tweede kans wil bij Red Bull Racing, maar hij verwacht niet dat dat gevoel op dit moment wordt beantwoord door het team.