Sebastian Vettel waagt zich in discussie over homo-verlichting voetbalstadion München

Aston Martin Formule 1-coureur Sebastian Vettel waagt zich aan de ophef en heisa rondom de weigering van wereldvoetbalbond UEFA om het stadion in München te verlichten in regenboog-kleuren. De voetbalbond verbood de burgemeester om het stadion te kleuren, omdat het geen standpunt wil innemen tegen homorechten in Hongarije.

De burgemeester van de stad wilde het Aliianz stadion uit protest met regenboogkleuren verlichten tegen de antihomo politiek van Hongarije. Het plan dit te doen tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije leidde tot een storm van kritiek op de wereldvoetbalbond.

Vettel denkt dat daar de plank volledig mis geslagen wordt, vertelt hij donderdag in gesprek met de pers in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken.

Vettel: "Voor mij is het geen excuus dat het een politieke boodschap is waarmee de verkeerde weg bewandeld zou worden. Volgens mij doet het niemand kwaad en ik denk dat het een geweldige boodschap zou zijn geweest die zij wilden uitstralen, maar dat niet mochten. Sommige instituties moeten hun benadering maar eens herzien met het verbannen van dit soort boodschappen."

Begin augustus rijdt de Formule 1 de Hongaarse Grand Prix. Tijdens de vorige race in Frankrijk reed Vettel al met regenboogkleuren op zijn helm en outfit.

Wat vinden jullie: Moeten Formule 1 coureurs zich op dit 'politieke' gebied uitlaten, of er juist ver vandaan willen blijven?