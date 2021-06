Feiten, cijfers en tijdschema van de F1 GP van Stiermarken: Kan Red Bull Racing vier-op-rij scoren op eigen bodem?

Komend weekend staat de achtste Formule 1 Grand Prix van 2021 op het programma tijdens de F1 Grand Prix van Stiermarken. De race wordt verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk, vroeger ging die baan door het leven als de A1-ring.

Als Max Verstappen of Sergio Perez kan winnen zal dat de vierde F1-overwinning op rij betekenen voor Red Bull Racing. Sinds de Grand Prix van Spanje wist Lewis Hamilton of Mercedes niets meer te winnen.

Max Verstappen won de majestueuze GP van Monaco, in Azerbeidzjan had de Nederlander minder geluk. Op het stratencircuit van Bakoe verloor Verstappen een bijna zekere overwinning als gevolg van een klapband van Pirelli. Slechts een paar ronden voor het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag, werd Verstappen passagier van zijn bolide die hard de muur in vloog op het rechte stuk van het circuit.

Sergio Perez wist voor Red Bull de overwinning te pakken, nadat Lewis Hamilton een volle mep punten door het putje liet lopen. Hamilton schoot te ver door na de herstart van die race.

Nadat Red Bull de afgelopen drie races wist te winnen met ófwel Verstappen ofwel Perez als winnaar, kan het Oostenrijkse team komend weekend proberen op eigen grondgebied te gaan voor vier overwinningen op een rij. En wie weet is het team daarna zelfs in staat tot het scoren van vijf GP-zeges op rij. Ook volgende week zondag wordt er namelijk door de heren geracet op diezelfde Red Bull Ring.

Red Bull en Verstappen nu favoriet voor de titel?

Mercedes en Lewis Hamilton hebben dus sinds begin mei al niets meer gewonnen. Dat zal snel moeten veranderen als de Brit nog mee wil komen in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen is ondanks zijn uitvalbeurt in Bakoe nu 12 WK uitgelopen op de Britse Mercedes-coureur. Vorige week wist de Nederlander Hamilton zelfs op een 'traditioneel' circuit te verslaan.

Na die fraaie Franse overwinning van Verstappen op het circuit van Paul Ricard, gaan er steeds meer stemmen op dat Verstappen dan ook wel bijna overal zal moeten kunnen winnen dit seizoen. Is Max Verstappen nu de terechte favoriet voor de wereldtitel, of slaan Mercedes en Lewis Hamilton nog genadeloos terug?

Verstappen - Hamilton: 3 - 3

Tot nu toe wonnen zowel Verstappen als Hamilton allebei drie races dit jaar. In een vooruitblik zei Max Verstappen al dat de GP van Stiermarken een spannende race kan worden: hij verwacht weinig verschil tussen de Red Bull van hemzelf en de Mercedes van regerend wereldkampioen Hamilton.

Het rondje op de Red Bull Ring is 4.318 kilometer lang, aanstaande zondag walde race worden gereden over 71 ronden.

De snelste raceronde werd er vorig jaar gereden door Lewis Hamilton met een tijd van 1:19.273. Vorig jaar won Lewis Hamilton vanaf pole position de race. De snelste raceronde werd gereden door Carlos Sainz in de McLaren tijdens de race van 2020.

De race start zondag om 15:00 uur lokale tijd, dezelfde tijd als in Nederland.

Kerbstones

Het circuit kent een aantal agressieve kerbstones en vergt veel van de vering. Lewis Hamilton wist hier twee keer te winnen, namelijk in 2016 en 2020. Vallteri Bottas won de race in 2017, Max Verstappen won er in 2018 en 2019.

Omdat u zich zou kunnen afvragen: 'Hoe laat begint de Formule 1-race dit weekend?' volgt hier het tijdschema voor de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk.

Tijdschema:

De eerste vrije training wordt verreden op vrijdag 25 juni van 11.30 uur tot 12.30 uur.

De tweede vrije training wordt verreden op vrijdag 25 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur.

De derde vrije training wordt verreden op 26 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur.

De kwalificatie wordt verreden op zaterdag 26 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur.

De race van de Grand Prix van Stiermarken is op zondag 27 juni en begint om 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur

Red Bull Racing heeft nu 36 WK-punten meer dan Mercedes, Max Verstappen staat nu 12 WK-punten voor op de Britse Hamilton.

Welke verwachten hebben jullie van de GP van Stiermarken op de Red Bull Ring?