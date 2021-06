Perez verwacht geen teamorders: "Heb geen clausule in mijn contract dat ik achter Verstappen moet blijven"

Sergio Perez heeft gezegd dat er geen teamorders voor hem zijn om de tweede viool te spelen voor Max Verstappen bij Red Bull Racing en dat ze vrij zijn om te vechten. Perez heeft een cruciale rol gespeeld bij het helpen van Red Bull om na zeven races een voorsprong van 37 punten op Mercedes op te bouwen in de strijd voor de constructeurstitel.

Toen Verstappen in dramatische stijl uit de Grand Prix van Azerbeidzjan crashte, was Perez er om de dag te redden met zijn eerste overwinning voor Red Bull en daarna volgde nog een podium in Frankrijk. Met Verstappen de onbetwiste kopman bij Red Bull, werden er vragen gesteld over hoeveel vrijheid Perez heeft bij zijn nieuwe team.

Geen beperkingen

Volgens de Mexicaan zijn er geen beperkingen. Hij zei tegen de Britse media, waaronder Sky Sports: "Er is geen clausule in mijn contract die zegt dat ik niet tegen Max mag vechten. Het team heeft al laten zien dat beide kanten van de garage volledige steun krijgen, en hoe meer vertrouwen het team krijgt en hoe vaker Red Bull ziet dat we het allebei goed doen, hoe meer vertrouwen we aan beide kanten van de garage zullen krijgen."

“Momenteel werken we heel goed samen en hebben we nog een lange weg te gaan. Dus ik moet me gewoon concentreren, mezelf verbeteren en dan zullen we zien hoe ver we kunnen komen."

Informatie delen

Perez zei verder dat hij een goede relatie heeft met Verstappen en dat de informatie tussen de twee zonder moeite wordt gedeeld.

Hij is onder de indruk van de WK-leider: "Ik ben behoorlijk onder de indruk van Max. Over zijn prestaties op het circuit kan ik niets zeggen dat nog niet is gezegd. Iedereen weet hoe goed en compleet Verstappen tegenwoordig is. Hij heeft veel ervaring in het team; je kunt zien dat hij hier al heel lang is. Max focust zich op de juiste dingen en ook qua auto delen we veel informatie met elkaar."

"We hebben een heel goede relatie. Dat zag je ook in Bakoe, toen hij na de race richting het podium kwam, toen hij de race had moeten winnen. Het laat maar weer zien hoe hecht dit team is."