Wolff blij met boze Bottas: "Eindelijk komt hij eens met kritiek!"

Toto Wolff uitte zijn vreugde over Valtteri Bottas. De Fin heeft na al die jaren eindelijk van zich laten horen over de boordradio dat hij het niet eens is met het team en de strategische keuzes die Mercedes heeft gemaakt tijdens de Franse Grand Prix, waardoor hij een podiumplaats verloor.

Mercedes werd Max Verstappen teruggepakt met een strategie die het zelf twee keer uithaalde en zo Red Bull versloeg om de overwinning. Met een extra pitstop schakelde hij zowel Bottas als titelconcurrent Lewis Hamilton uit, en pakte vervolgens de overwinning. De leider van het kampioenschap wist op deze manier zijn voorsprong in het klassement uit te breiden.

Bottas scheld erop los

Het ging echter van kwaad tot erger voor de Fin, nadat Sergio Perez erin slaagde op nieuwere banden hem in te halen en daarmee duwde hij Bottas van het podium. De Mercedes-coureur was niet blij op de teamradio nadat hij werd ingehaald en zei: "Waarom luisterde er godverdomme niemand naar me toen ik zei dat het een tweestopper zou worden? Fucking hell.”

Bottas heeft in zijn tijd als Mercedes-coureur talloze keren pech gehad, meest recentelijk met zijn mislukte pitstop in Monaco die hem de kans op een raceoverwinning kostte.

Wolff blij met tirade Bottas

Maar zijn teambaas denkt dat de Fin met zijn nuchtere persoonlijkheid, deze woede-uitbarsting al veel eerder had moeten plaatsvinden, als hij van mening is dat het allemaal niet klopt en naar zijn zin is.

Wolff vertelde Sky Duitsland na de race: "Ik vind het geweldig. Eindelijk begint hij kritiek te geven! Hij laat het eindelijk los en het is een genot om naar te kijken!”