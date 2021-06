Franse GP in 2022 op Paul Ricard nog onzeker

Het is nog maar afwachten of er op Paul Ricard volgende zomer weer een Formule 1 race gereden wordt. Een eventueel contract daartoe is nog niet getekend.

Terwijl het circuit afgelopen zondag een spannende Franse GP organiseerde, gaf de directeur van het evenement, Eric Boullier, toe dat het verkopen van meer tickets problematisch is.

De voormalig McLaren-baas vertelde aan Ouest-France: "We hebben een contract tot 2022. Als we naar andere Europese Grands Prix kijken, duurt het 4-5 jaar voordat ze hun publiek hebben gevonden. Dus met het annuleren van de race in 2020 en 2021 vanwege corona, moeten wij er extra aan trekken om ons publiek te vinden en daarbij de juiste doelgroep aan te spreken."

Eerder zou Boullier hebben aangestuurd op een verlaging van de ticketprijzen. Dit jaar mochten er voor het eerst 15.000 toeschouwers per dag langs de baan zitten.

De Fransman geeft toe dat hij in de loop van het raceweekend een aantal gesprekken had met F1-baas Stefano Domenicali.

"Ja, er waren een paar gesprekken. In de F1 blijft niets onopgemerkt! Voor een verlenging heb ik pas een mening als ik aan tafel zit om echte discussies te voeren. Maar dit weekend hebben wij laten zien dat er een spektakel kan zijn als de Formule 1 het technisch gezien toelaat."

"De editie van 2021 was een speciale Grand Prix met gezondheidsbeperkingen, dus we zullen een volledige Grand Prix moeten hebben om van een volledig (financieel, red.) succes te kunnen spreken. Voor nu moeten we erkennen dat een probleemloos weekend goed is, dat is na twee moeilijke jaren bemoedigend", aldus Boullier.