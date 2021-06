Perez reflecteert: "Ik had geen sterk weekend maar ben blij dat Max heeft gewonnen"

Sergio Perez gaf na de kwalificatie toe dat hij zich had vergist in de afstelling van zijn auto team een ​​complete eerste startrij met Red Bull heeft ontnomen. Hij maakte dat echter goed op zondag, door zijn sterke racetempo te halen zien. Hoewel hij was gestart als vierde, versloeg hij Valtteri Bottas om de laatste podiumplaats.

Terwijl de teamleiders Max Verstappen en Lewis Hamilton streden om de hoogste eer, voerden hun 'wingmen' Perez en Valtteri Bottas hun eigen gevecht uit op de baan als 'best of the rest'.

Bandenmanagement Perez

Op Paul Ricard was Perez opnieuw fantastisch met zijn banden, hij deed een lange eerste stint op de medium-banden voordat hij de hardere band liet monteren en daarna langzaam maar sluw, jacht maakte op Bottas wiens banden helemaal op waren. In ronde 49 greep de Mexicaan de laatste podiumplek uit de handen van de Fin.

Direct na de race zei hij: “We hebben een geweldige race gereden en een geweldige strategie van het team. Ik ben blij dat Max vandaag de race heeft gewonnen en we hebben veel punten gescoord voor het team. Het team heeft fantastisch met de juiste beslissingen op het juiste moment. Ze hebben het hier echt goed gedaan maar ook de mensen in de fabriek verdienen een compliment. Het is een geweldig resultaat voor de jongens en dat is wat echt telt en daar ben ik blij mee."

"Van mijn kant was dit weekend niet zo goed als ik had gehoopt, als coureurs willen we alleen maar winnen, dus ik moet gewoon hard blijven werken, blijven verbeteren en betere resultaten behalen met de geweldige auto die ik heb gekregen van Red Bull. Rechtstreekse podiumplaatsen zijn nog steeds solide punten, maar ik had waarschijnlijk nog drie ronden nodig om langs Lewis te komen voor de 1-2-finish, dus we zullen blijven pushen om dat wel te laten slagen tijdens onze thuisrace in Oostenrijk."