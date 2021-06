Hamilton ontkracht heisa over chassis-ruil met Bottas: 'sprookjes'

Lewis Hamilton heeft de beweringen dat er iets fundamenteel mis was met zijn chassis op Paul Ricard als een sprookje afgedaan.

Na het belabberde weekend in Bakoe waar Valtteri Bottas tijdens de race door jan en alleman werd ingehaald voordat hij als twaalfde finishte, had Bottas in Frankrijk een nieuw chassis gekregen. Dat was een chassis dat eerder door Hamilton werd gebruikt, en Bottas was er tot de kwalificatie ineens sneller mee dan Hamillton.

Op Paul Ricard klaagde Hamilton vrijdag tijdens de trainingen dat er "iets mis" was met zijn auto,

Na de kwalifcatie zei Hamilton zaterdag: "Het is een moeilijk weekend geweest, dus je begint je natuurlijk af te vragen of er verschillen zijn. Maar we hebben net een geweldig resultaat behaald daarmee bewijs ik wel dat het allemaal hetzelfde is. Het is normaal dat we rouleren."

Hamilton zegt dat in gesprek met Paul di Resta die commentator is op de Britse TV.

Hamilton zegt tegen Di Resta: "Ik zag jou met een sprookje naar buiten komen en ik was blij om het tegendeel nu te bewijzen. De kwaliteit van het werk van onze ingenieurs en alle auto's zijn precies hetzelfde", zei Hamilton.

Nico Rosberg die tot hij wereldkampioen werd in 2016 teamgenoot van Hamilton was, heeft andere ervaringen. Hij vermoedt dat Hamilton na zijn worsteling in Monaco om een ​​chassis-wissel heeft gevraagd.

Rosberg zei: "Het is natuurlijk moeilijk voor Valtteri, maar Lewis is bezig met zijn kampioenschap, dus dan is zo'n wissel wel logisch op dat niveau."

Teambaas Toto Wolff reageerde op alle heisa die nu ontstaan was: "Mensen zullen deze dingen denken. Wij hebben maar vier chassis en we wisselen ze om om ze op dezelfde kilometerstand te krijgen. Dat is de reden."