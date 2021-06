Wie reed de snelste minisectors tijdens Q3 op het Circuit Paul Ricard?

Max Verstappen pakte gisteren zijn vijfde Pirelli Pole Position na de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlander was bijna drie tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton, en vier tienden sneller dan teamgenoot Sergio Perez. Gezien het feit dat dit in het verleden niet bepaald het sterkste circuit van Red Bull Racing was, was de Nederlander erg blij met deze ommekeer.

Max Verstappen zette tijdens zijn tweede run in Q3 twee paarse sectoren neer; in de tweede sector en in de derde sector. Lewis Hamilton was fractioneel sneller in de eerste sector. Echter, als we naar onderstaande afbeelding kijken zien we dat Verstappen op het ruime overschot van de minisectoren de snelste coureur was.

Wat ook opvallend is, is dat we een Red Bull als snelste op het rechte stuk zien - iets wat traditioneel gezien meestal niet het geval was. Max Verstappen won erg veel tijd op Lewis Hamilton op de rechte stukken. Red Bull Racing heeft voor een achtervleugel met lagere mate van downforce gekozen, maar desondanks maakt Verstappen geen zorgen over inherente hogere bandenslijtage.