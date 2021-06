RTL: "Bottas krijgt nog aantal races om zich te bewijzen voor hij wordt vervangen door George Russell"

Britse media staan al weken te rammelen, toen te bonzen en daarna te roeptoeteren voor de deur bij Toto Wolff met allerlei lovende verhalen over George Russell, die een grote kans maakt om Valtteri Bottas te vervangen bij Mercedes.

Al maanden duiken berichten in met name de Britse pers dat George Russell volgend jaar in de bolide zal zitten naast Lewis Hamilton.

Bottas zou hooguit nog kans maken om zijn F1-loopbaan bij Williams voort te zetten, het team waar hij zijn debuut beleefde in de Formule 1.

Toto Wolff en zijn vele petten

Russell staat inderdaad op goede voet met Toto Wolff, want dat is zijn manager. Toto Wollf behartigde voorheen ook de belangen van Bottas toen hij de Fin in 2017 naar Mercedes haalde en daarna zijn teambaas werd. Nico Rosberg maakte na de titeloverwinning in 2016 onverwacht bekend dat hij met pensioen ging.

Onlangs zei Valtteri Bottas dat zijn gesprekken over contractverlening binnenkort nog moeten beginnen, maar dat het daarvoor nog "niet de tijd" is gezien drie raceweekenden op rij.

Voor contractbesprekingen is er dan niet veel tijd, denkt hij. Of Bottas überhaupt nog veel tijd krijgt achter het stuur van Mercedes, valt te bezien. Het is dus nog afwachten voor hem of hij mag aanschuiven om de voorwaarden voor een eventueel nieuw contract te bespreken.

Hoewel eerder aangenomen werd dat Mercedes niet het team is dat halverwege een seizoen coureurs vervangt, klinkt er nu vanuit een andere hoek, uit Duitsland, hetzelfde geluid als vanuit Britse media al veel klonk.

Volgens RTL Deutschland zou Valtteri Bottas zijn meeste kansen wel gehad hebben bij Mercedes. Het zouden deze weken de laatste races kunnen worden die Bottas als Mercedes, coureur meemaakt, denkt de zender. George Russell wordt volgens de zender de tweede Mercedes-coureur als Bottas niet snel de sterren van de hemel gaat rijden komende races.

Rijderswissel nog dit seizeon?

Valtteri Bottas zou dan tijdens het seizoen terug gezet naar Williams, terwijl George Russell zijn kans krijgt naast Lewis Hamilton bij Mercedes. Dat is te horen op het Duitse RTL, de zender is doorgaans goed geïnformeerd. Het zou betekenen dat Bottas hooguit nog een paar races mag kijken naar een zilveren ster op zijn stuur.

Druk

De theorie van RTL zou een manier zijn om Bottas extra onder druk te zetten in de hoop op betere prestaties. De zender meldt dat Toto Wolff en Valtteri Bottas in Frankrijk om tafel gaan voor een gesprek. Wolff zou dan zijn overwegingen delen met Bottas wat betreft het rijdersduo voor 2022 bij Mercedes.

Bottas heeft volgens RTL nog drie races de tijd om zich het snot voor ogen te rijden. Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk zou dan een definitief besluit worden genomen, aldus RTL.