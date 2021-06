Max Verstappen denkt dat Lewis Hamilton weer vooraan mee doet in Frankrijk

Max Verstappen vertelt in gesprek met zijn eigen website Verstappen.com dat hij zijn grootste titelrivaal Lewis Hamilton wel weer aan de voorkant van het F1-verwacht tijdens de Franse Grand Prix van komend weekend.

Verstappen had het niet makkelijk in Bakoe, waar zijn band plofte vlak voordat hij zou winnen. Verstappen heeft de teleurstelling in Azerbeidzjan achter gelaten en kijkt vooruit: "Soms heb je het niet in de hand, dus we moeten gewoon doorgaan en het achter ons laten. We leiden nog steeds het kampioenschap en natuurlijk had ik graag meer punten voor gestaan, maar het is wat het is.”

De afgelopen twee races schitterende het Mercedes-team met Hamilton en Bottas vooral van afwezigheid aan de voorkant van het F1-veld. De Duits-Britse succesformatie zal haar wonden hebben schoon gelikt en kan wel eens hard terug slaan op 'gewone' circuits, zoals de baan in Frankrijk.

'Mercedes weer heel sterk'

Max Verstappen heeft er zin in, vertelt hij. Max: “Ik voel mij goed, maar ik weet zeker dat Mercedes weer heel sterk zal zijn op de ‘normale’ circuits, dus we moeten blijven pushen en ons tot het einde blijven verbeteren, want het is nooit goed genoeg."

Max Verstappen : “Het is geweldig om twee auto’s vooraan te hebben die strijden om het kampioenschap en punten scoren. Baku was daar een goed voorbeeld van zoals het moet. Het is geweldig dat Checo het gat met Mercedes in het constructeurskampioenschap groter heeft kunnen maken en dat hij nu derde staat in het coureurskampioenschap.”

Tevreden

De leider in de WK-stand kijkt dan ook tevreden terug op zijn seizoensstart. "Tot nu toe is het seizoen redelijk goed voor ons verlopen, maar we moeten niet vergeten dat er nog veel races voor de boeg zijn. Ik ben blij met de raceresultaten die we tot nu toe hebben behaald en dat we het kampioenschap leiden, maar op die positie moeten we ook staan in Abu Dhabi, dat is het enige dat telt.”

Op het brede, brede brede Paul Ricard zullen fouten vrijwel uitsluitend weer worden afgestraft vanwege straffen om het niet eerbiedigen van de track limits. Het circuit, eigendom van Bernie Ecclestone, is omgeven met uitgebreide veilige uitloopstroken die zelfs de grote fouten vergevingsgezind zijn.

Wennen aan al die ruimte op de baan

Na de smalle straten van Monaco en Bakoe, moet Verstappen wel even flink wennen aan alle ruimte die het brede circuit in Frankrijk biedt.

Verstappen: "Het Circuit Paul Ricard is een snel circuit. Er zijn een paar snelle bochten aan het einde van de ronde en je moet ook heel voorzichtig zijn met degradatie van de banden. Er zijn veel grote uitloopstroken, dus soms is het een beetje vreemd dat er zoveel ruimte is, wat natuurlijk heel anders is dan de twee stratencircuits waar we net zijn geweest. Ik kijk ernaar uit om op Paul Ricard terug te keren en hopelijk op de bovenste trede van het podium te stappen.”