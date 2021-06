Pirelli gaat voortvarend aan de slag met duizenden naalden en prikken voor het personeel

Bandenfabrikant Pirelli gaat met naalden aan de gang: de komende tijd wordt er bij de fabrieken van de bandenmaker volop geprikt. De spuiten zijn bedoeld om het personeel van de bandenfabrikant te vaccineren tegen het coronavirus. De firma doet dit als onderdeel van een groot vaccinatieplan waarbij de ruim 3000 personeelsleden hun familieleden een vaccin krijgen aangeboden.

Het personeel is werkzaam in de fabrieken in Milaan, Bollate en Settimo Torinese. De personeelsleden kunnen op vrijwillige basis een prik krijgen. Het bedrijf hoopt zo de gezondheid van de bandenmakers te behouden.