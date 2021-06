Aston Martin breidt team flink uit en werft extra personeel

Teambaas Otmar Szafnauer van Aston Martin vertelt op F1.com dat zijn team flink aan het groeien is. Het F1-team dat ooit als Spyker F1, Midland F1 en Force India door het leven ging krijgt onder de steun van Lawrance Stroll veel nieuwe personeelsleden.

Szafnauer vertelt dat hij veel nieuwe gezichten ziet in de thuisbasis in Silverstone. Deze dagen drinkt hij dan ook veel bakjes koffie tijdens het voeren van sollicitatiegesprekken.

Szafnauer: "Wij hebben het aantal mensen bij ons werk significant verhoogd sinds wij nog Force India waren. De nieuwe fabriek krijgt vorm, wij zijn de bouw al gestart en het is een groot, groot programma om nog meer mensen aan te nemen."

"Wij bestaan nu uit 535 mensen en wij denken zo rond de 800 personeelsleden te hebben wat ongeveer de juiste omvang is onder het budgetplafond en wij werken daar nu strategisch aan verder om gelijk gestemde types te vinden om te komen werken voor Aston Martin Racing, zodat wij kunnen racen op het hoogste niveau. Dat proces waarbij wij nu mensen aannemen gaat erg goed."

Het team staat momenteel als zesde geklasseerd in de voorlopige WK-stand voor constructeurs. Szafnauer hoopt dat het team dit jaar boven AlphaTauri kan eindigen, dat team staat vijfde in de ranglijst, al zal dat nog best een pittige klus worden, erkent hij.