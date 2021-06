Max over vriendschap met Daniel Ricciardo: "We delen ook een vliegtuig"

Max Verstappen en Daniel Ricciardo onderhouden sinds hun gezamenlijke tijd bij Red Bull Racing een goede relatie. De Nederlander sprak over zijn relatie met de Australische coureur en geeft daarbij aan dat het duo praat over meer dan alleen maar F1.

Incidenten Verstappen met Ricciardo

De voormalige teamgenoten van Red Bull wonen dicht bij elkaar en onderhouden een goede verstandhouding sinds de Australiër het team in 2019 verliet. Het paar had een paar incidenten op het circuit in hun tijd dat ze voor Red Bull reden; ze kwamen elkaar tegen in Bakoe en Verstappen tikte zijn teamgenoot aan in Hongarije, wat Ricciardo ertoe bracht de op dat moment jonge Verstappen een 'fucking slechte verliezer' te noemen.

Sinds het vertrek van Ricciardo konden Pierre Gasly en Alex Albon de Nederlander niet bijbenen en werden ze snel opzij geschoven omdat ze hun teamgenoot niet voldoende konden uitdagen. Desondanks hebben zijn voormalige collega's zich altijd lovend uitgesproken over Verstappen in het openbaar, ondanks de druk om niet te voldoen aan de benchmark die hij binnen het Red Bull-team stelt.

De 23-jarige Limburger: "Ik denk dat ik een goed hart heb. Ik kon altijd goed met ze opschieten. Het zijn erg aardige jongens en ik denk dat we ook allemaal gedreven zijn. Op de baan willen we elkaar natuurlijk altijd verslaan, maar buiten de baan kunnen we net zo veel lol hebben."

Graag samen met Ricciardo

Verstappen zegt echter dat hij buiten de baan graag met zijn buurman Ricciardo op te trekken: "Omdat Daniel en ik allebei in Monaco wonen, zie je elkaar natuurlijk wat meer. We reizen vaak samen naar de circuits en delen bijvoorbeeld een vliegtuig."

“Dan praten we niet alleen over de Formule 1. We kunnen ook over andere dingen praten. Uiteindelijk maakt de Formule 1 deel uit van je leven, maar het is niet alles.”