Haas-teambaas Guenther Steiner: "Mercedes en Hamilton maken meer fouten door de druk van Max Verstappen"

De spanning in het wereldkampioenschap Formule 1 loopt steeds verder op dit seizoen, voor het eerst in de sportgeschiedenis leidt een Nederlander de voorlopige stand in het wereldkampioenschap Formule 1.

Haas-teambaas Guenther Steiner ziet dat zowel Lewis Hamilton als het sterrenteam van Mercedes veel meer fouten begint te maken onder de druk van Max Verstappen en Red Bull.

Zowel in Monaco als Bakoe sloeg Mercedes een modderfiguur, de auto kwam niet op snelheid en binnen het team worden ineens op alle niveau's de fouten op elkaar gestapeld. Die vorm is Steiner niet van Mercedes gewend, vertelt hij.

Tegen RTL Deutschland zegt de teambaas van Haas: "Zij (Mercedes, red.) komen meer en meer onder druk te staan door Verstappen. Red Bull doet het heel goed, het is goed mogelijk dat zijn het uiteindelijk winnen. Ik denk dat zeker Max Verstappen daartoe in staat is: hij kan dat."

Volgens Steiner staat de druk vooral bij Mercedes vol op. Max Verstappen en Sergio Perez kunnen Lewis Hamilton wel eens van een achtste F1 wereldtitel weerhouden, zo voorziet Steiner, al loerend in zijn glazen bol.

Steiner signaleert dat Max Verstappen de fouten niet meer maakt die hij voorheen wel eens maakte, bij Mercedes is het juist andersom het geval; daar stapelt men fout op fout: het team lijkt de weg volledig kwijt als je kijkt naar de resultaten in Monaco en Bakoe. Er zijn echter nog veel andere soorten circuits te gaan dit seizoen, weet ook Steiner, die volop geniet van de vechtlust die Max Verstappen aan de dag legt.

Steiner: "Hij neemt veel risico's. Checo raakt langzaamaan gewend aan de auto. Die overwinning in Bakoe geeft hem meer vertrouwen en levert extra punten voor Red Bull in de strijd om het wereldkampioenschap", zo besluit Steiner.