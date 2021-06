Alfa Romeo tankt vertrouwen door tweede puntenfinish op rij

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseu is in zijn nopjes met de tweede puntenfinish op rij voor zijn team. Kimi Raikkonen behaalde in Bakoe een tiende plek en twee weken terug deed Antonio Giovinazzi hetzelfde in de straten van Monaco.

''We zijn erg blij met het behalen van een punt, helemaal vanwege de goede racesnelheid van beide wagens van start tot finish'', zegt de teambaas. ''We startten niet op gunstige posities, maar iedereen in het team deed fantastisch werk. We konden hierdoor vechten voor de punten in de laatste rondes. Om dan opnieuw als tiende te eindigen is een beloning na een foutloze race. Ook de strategie zorgde ervoor dat beide coureurs in de positie waren om te vechten voor punten.''

Door een rode vlag, veroorzaakt door de klapband van Max Verstappen, werd de race op het laatste moment gestaakt. De wedstrijdleiding besloot met twee rondes op de teller de Grand Prix alsnog af te maken. Coureurs kregen uit geslagen positie weer kans op een goed resultaat.

Raikkonen hield bij de herstart zijn hoofd koel en sleepte het laatste punt binnen dankzij goede inhaalacties. ''Bij de hervatting, moesten we het slim uitspelen, want iedereen was van plan om risico te nemen. Toch kregen we het voor elkaar om een goed punt te scoren.''

De twee puntenfinishes geven volgens Vasseur het team een flinke boost. ''We hebben opnieuw laten zien dat we progressie maken en dat we kunnen vechten voor de top tien, maar we moeten hard blijven werken. We hebben vertrouwen gekregen door de laatste twee wedstrijden. We kunnen hierdoor verder pushen om onze doelen te behalen.''