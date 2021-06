Kai Ebel: "Zelfvertrouwen van Verstappen wordt gezien als arrogantie"

De Duitse Formule 1-verslaggever Kai Ebel denkt dat het zelfvertrouwen dat Max Verstappen uitstraalt en uitspreekt wordt aangezien voor arrogantie. De borrelende titelrivaliteit tussen Verstappen en Lewis Hamilton is grotendeels respectvol geweest, zeker meer dan Red Bull-baas Christian Horner en Mercedes mede-eigenaar Toto Wolff die met modder gooien naar elkaar via de media.

Maar Verstappen heeft uitspraken gedaan die als arrogant en kunnen worden beschouwd, waarbij hij onlangs verklaarde dat hij 'twee tienden sneller' zou zijn als hij en Hamilton dezelfde auto tot hun beschikking hadden.

Connecties met Verstappen-kamp

Dat zorgde zeker voor opschudding binnen de Formule 1-gemeenschap, maar gevraagd om Verstappen en Hamilton te vergelijken, denkt Ebel dat de Nederlander de meest benaderbare persoon is om te interviewen, al moet gezegd worden dat hij connecties heeft met het Verstappen-kamp.

In gesprek met Speed Week zei Ebel: "Voor mij is Max toegankelijker. We kennen elkaar privé. Ik ben bevriend met zijn manager en ken zijn vader goed. Max heeft het zelfvertrouwen dat hij iedereen kan verslaan. Als je hem vraagt ​​wie zijn favoriete teamgenoot zou moeten zijn, zegt hij: 'Het kan me niet schelen, ik zal toch iedereen verslaan'."

"Dat is geen arrogantie, het is een uiting van veel zelfvertrouwen. Hamilton ligt qua ervaring op hem voor, maar Max gaat nu pas zijn beste periode in. Met Lewis begint het al een routine voor hem te worden.”

Karakterverschillen Verstappen en Hamilton

Ebel voelt ook dat het verschil in karakter tussen de twee titelrivalen alleen maar een extra bron van fascinatie toevoegt aan de algehele strijd.

Hij vervolgt: “De racegoden hebben duidelijk besloten dat we het spannend moeten maken. En dat is precies wat we allemaal graag zien: dat meer dan één coureur een reële kans heeft om het kampioenschap te winnen. Nu heeft Hamilton een tegenstander in Max Verstappen, die op gelijke voet staat. Het feit dat de twee qua karakter zo verschillend zijn, maakt het voor mij alleen maar huiveringwekkender om naar te kijken."

“Qua prestaties van de auto loopt Red Bull Racing-Honda momenteel voorop Mercedes. In termen van tweede coureurs herken ik ongelooflijke race-intelligentie in Sergio Perez. Valtteri Bottas heeft door de jaren heen altijd in de beste auto gezeten, maar Perez zou in deze auto minstens dezelfde successen hebben behaald als de Fin."