Media zagen aan stoelpoten Valtteri Bottas: "Tijd om George Russell kans te geven bij Mercedes"

Na de Grand Prix van Bakoe, waarin Valtteri Bottas geen potten kon breken en zelfs puntloos aan de finish kwam, weten veel media het zeker: het is de hoogste tijd dat George Russell een kans krijgt. Volgens verschillende media doet Toto Wolff er goed aan om de Britse Russell zo snel mogelijk in de Mercedes te zetten naast Lewis Hamilton, die in Bakoe overigens nóg lager klasseerde dan zijn Finse teamgenoot.

Ondanks dat het niet erg waarschijnlijk wordt geacht dat Mercedes zijn coureurs halverwege het seizoen vervangt, blijven sommige media onverbiddelijk doorzagen aan de stoelpoten van Valtteri Bottas. De Finse coureur worstelde wederom zichtbaar in de zwarte Mercedes tijdens de Azerbeidzjan Grand Prix in de straten van Bakoe.

Volgens Toto Wolff was Bottas wellicht schuldig aan de dolgedraaide wielmoer die Bottas de das om deed tijdens de Grand Prix van Monaco. Tijdens een rampzalige pitstop viel Bottas uit. Ook in Bakoe scoorde de Fin nul punten, terwijl hij dit keer wel over de streep wist te komen.

Toto Wolff suggereerde na de Grand Prix van Monaco zelfs dat de Finse coureur zelf wel eens schuldig zou kunnen zijn geweest aan de dolgedraaide wielmoer die Bottas de das om deed tijdens zijn pitstop in Monaco. Daarna spraken Bottas en Wolff elkaar een tijdje niet.

"Onnoemelijk veel pech voor Bottas"

Na de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan zegt Toto Wolff dat Bottas 'opnieuw pech' had. Toto Wolff: "Valtteri heeft weer zo'n pech gehad dit jaar dat je het bijna niet kunt geloven. Kijk naar Monaco", zei Wolff ineens na afloop van de Grand Prix in Bakoe.

"Wij zullen daar zeker rekening mee houden als wij onze keuze maken voor coureurs voor volgend seizoen."

Toto Wolff trekt daarna zijn keutel in wat betreft zijn eerdere suggestie dat Bottas wel eens schuldig zou zijn geweest aan het drama tijdens de pitstop in Monaco.

Wolff: "Hij was eerlijk gezegd heel erg precies tijdens die pitstop. Hij maakte geen fout in dat hele verhaal. Het was ons probleem", zo voegt de Oostenrijkse teambaas en gedeeltelijke eigenaar van Mercedes toe.

Wolff door het stof

Wolff gaat door het stof en geeft zijn eigen inschattingsfout ruiterlijk toe. "Ik zat daar verkeerd. Ik zei dat hij misschien een paar centimeter op de verkeerde plek was gestopt, maar hij was precies goed."

Nu Sergio Perez alle kruimels opsmikkelt die Max Verstappen en het team van Mercedes laten liggen na hun pech en respectievelijke opeenstapeling van fouten in Bakoe, reist de vraag hoe sterk de coureurs van Mercedes werkelijk zijn.

Commentator Kai Ebel van de Duitse TV looft Perez om zijn rijkunsten waarmee de Mexicaan een klinkende overwinning binnen sleepte in Bakoe. "Wat betreft de tweede coureurs, zie ik dat Perez een ongelofelijke race-intelligentie aan de dag legt."

"Bottas heeft de afgelopen jaren altijd in de beste auto gezeten, maar Perez zou minstens zoveel hebben bereikt in die auto", zegt hij tegen Sport1.

Op Sky Deutschland zegt Ralf Schumacher dat Bottas geen rol van betekenis vervult voor Lewis Hamilton als hij niet op "opvallende afstand" ligt op de baan.

Ralf Schumacher: "Een goede teamgenoot kan een ander team dwingen waar je ze ook maar wilt hebben." Volgens de voormalig Williams en Toyota F1-coureur was Bottas "goed in Monaco, maar weer slecht in Bakoe." Volgens Schumacher is zulks een "enorm probleem" voor Mercedes gezien de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1.

Schumacher: "Aan de ene kant helpt het het team niet in de standen om het WK, maar aan de andere kant laat hij het volledig afweten als ondersteuning voor Hamilton."

"Niet langer goed genoeg als waterdrager"

Het Duitse RTL stelt dat Bottas "niet langer goed genoeg is" om ook maar als "waterdrager" te fungeren voor Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap.

"De liefde voor Bottas is allemaal leuk en aardig, maar het is tijd. Het is tijd om een jongeling de kans te geven om het beter te doen", zo klinkt het kritisch in de uitzendingen van de Duitse afdeling van de Luxemburgse TV-zender.

"Het is tijd om George Russell in die cockpit te stoppen."

Het Nederlandse regionale dagblad De Limburger is het daarmee wel eens en schrijft: "Bottas moet uitkijken, anders zit Russell snel in die Mercedes."