Nico Rosberg bedankt voor de eer om 'de volgende Toto Wolff' te worden.

Voordat Wolff teambaas werd van het voorheen succesvolle Mercedes-team, was hij autocoureur en zakenman die investeerde in de autosport.

Sinds Rosberg zijn toenmalige teambaas eind 2016 verraste met zijn mededeling dat hij wilde stoppen als F1-coureur nadat hij de titel had binnen gesleept, is Rosberg op verschillende TV-zenders te zien als commentator. Daarnaast investeert de 35-jarige F1-kampioen van 2016 in 'groene' projecten op het gebied van mobiliteit. Ook beheert hij zijn eigen Rosberg X Racing-team in de Extreme E.

Tegen de website Formel1.de zegt Rosberg nu dat hij niet te vermurwen is om het voorbeeld van Toto Wolff te volgen.

"Daar zie ik geen heil in", benadrukt Rosberg. "Het is die afhankelijkheid die mij weer veel te ver zou gaan. Het is een fulltime job", aldus Rosberg die liever los dan vast zit aan verplichtingen.

"Je bent vanaf 's morgensvroeg druk, maar ook 's middags en 's avonds. Eigenlijk de hele dag", aldus Rosberg.

Naast de tijd die een man als Wolff kwijt is aan het runnen van Mercedes, vindt Rosberg ook de druk die ermee gepaard gaat alles behalve aantrekkelijk.

"Als ik zie hoe intensief Toto werkt, dan weet ik gewoon dat dat helemaal niets voor mij is. Ik wil voorkomen dat ik dat soort dingen doe en dus vermijd ik dat voor de rest van mijn leven."

Rosberg is niet liever lui dan moe, maar hij heeft zijn piek qua werkdruk in zijn leven wel gehad, blijkt uit zijn woorden.

Rosberg: "Ik heb dat allemaal vrij intensief meegemaakt en de afhankelijkheid die ik ook als coureur heb ervaren wil ik niet nog eens meemaken."