Horner: "We hebben eindelijk twee coureurs die vechten om het podium"

Sergio Perez lijkt op koers te liggen voor een contractverlenging bij Red Bull. Met Pierre Gasly en Alex Albon die beiden werden ontslagen nadat ze moeite hadden om Max Verstappen bij te houden, werd de zeer ervaren Perez binnengehaald met een contract voor 2021 van slechts 1 jaar.

Indrukwekkend

Na een aanvankelijke strijd om te wennen aan zijn nieuwe team, won de 31-jarige coureur afgelopen weekend de GP van Azerbeidzjan. Horner zegt dat de overwinning als een verrassing kwam: "We wisten dat Sergio goed rijdt in Bakoe, maar we hadden geen idee hoe sterk hij eigenlijk zou zijn."

"Hij was snel vanaf de eerste training en maakte maar één fout in de kwalificatie. Maar zijn snelheid in de race was fenomenaal. Als zijn pitstop niet zo laat was geweest zou hij ergens rond Max Verstappen weer op de baan zijn gekomen - zo snel was hij op een vrije baan."

"Buitengewoon indrukwekkend", zei Horner.

Afhouden Hamilton

De teambaas van Red Bull prees Perez ook voor de manier waarop hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de hele race achter zich hield.

"Hij overtrof onze verwachtingen", vervolgde Horner. "We hebben eindelijk twee coureurs die op het podium kunnen staan, wat ons nog een extra optie geeft. Twee coureurs die regelmatig veel punten scoren, is precies wat we zochten. Ik ben zo blij voor hem dat al zijn harde werk met het team de afgelopen weken zijn vruchten heeft afgeworpen."

Contract 2022

Toen hem specifiek werd gevraagd of Perez nu genoeg heeft gedaan om zijn stoel voor 2022 te behouden, antwoordde Horner: "We hebben nog genoeg tijd om die vraag te beantwoorden. Maar Sergio doet geweldig werk. Dat moet hij gewoon blijven doen."