Mercedes en Toto Wolff wachten met protesteren tot Franse Grand Prix

De Grand Prix van Azerbeidzjan zou gebukt gaan onder een legio van protesten. Mercedes dreigde in de persoon van Toto Wolff protest in te dienen tegen de flexibele achtervleugel van Red Bull Racing. Dat team beet meteen van zich af door te roepen over een tegenprotest, aangezien de voorvleugel van het Duitse team te flexibele was, en dus Red Bull daartegen zou protesteren als Wolff daad bij het woord zou voegen.

Zover bleek het achteraf niet te zijn gekomen. Wolff zei gedurende het weekend in Bakoe al te twijfelen of hij zou gaan protesteren. Na de 51 ronden op het Baku City Circuit, vroegen journalisten aan de teambaas van Mercedes of hij een protest in zou dienen.

Wolff zei hierover dit niet te zullen doen, en te willen wachten tot de volgende Grand Prix: "We zullen niet protesteren tegen Sergio zijn overwinning en in plaats daarvan kijken naar de nieuwe FIA-tests uit Frankrijk."