FIA-wedstrijdleider Masi kritisch op Norris: "Zelfs een 6-jarige kent de rode vlag-regels"

De kritiek van Lando Norris over een boete voor het overtreden van de reglementen rond de rode vlag in de kwalificatie in Bakoe werd in korte tijd tegen gesproken door FIA-wedstrijdleider Michael Masi. De McLaren-coureur werd gestraft met een gridstraf van drie plaatsen en kreeg drie strafpunten toegevoegd aan zijn superlicentie voor zijn acties tijdens de kwalificatiesessie van de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Terwijl Norris zich op een deel van de baan bevond waar een zeer snelle beslissing nodig was om de pitlane in te gaan, maar wat niet werd getolereerd door het bestuursorgaan, was het Norris die vervolgens weer versnelde op het rechte stuk naar de eerste bocht.

In plaats van de straf te accepteren, was Norris kritisch over wat volgens hem een ​​"oneerlijke" beslissing was - maar Masi heeft die klachten nu volledig afgewezen.

Tegenover onder andere de BBC zei Masi: "Om eerlijk te zijn; van de karting tot aan de Formule 1, wanneer een rode vlag wordt weergegeven is de betekenis daarvan heel duidelijk. Vertragen en direct naar de pitlane komen. Er is geen tolerantie tussen een zesjarige, die in hun eerste karting-evenement tot aan de Formule 1 rijdt, overal op elk circuit zijn de regels hetzelfde."

“Met betrekking tot de strafpunten en de daadwerkelijke straf zelf, kunnen de stewards uiteraard alle straffen en alle strafpunten toepassen die zij passend achten bij een incident. Ja, ze hebben wel een richtlijn om te gebruiken, maar in deze omstandigheid zagen ze dat het passend was om niet toe te passen wat de richtlijn zei vanwege de verzachtende omstandigheden, wat een zwaardere straf was."

"Maar met betrekking tot de strafpunten op zijn licentie, vonden ze dat het gepast was om een ​​rode vlag-overtreding te maken."