Hamilton steunt depressieve tennisster Osaka: ''In de spotlights staan, drukt zwaar op je schouders''

Toptennister Naomi Osaka onthulde deze week dat ze kampt met depressies en angstaanvallen. Deze openbaring kwam aan het licht na haar persboycot en opgave op het tennistoernooi van Roland Garros. De Japanse krijgt veel steun, waaronder ook van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur liet vanuit Bakoe optekenen pal achter Osaka te staan.

''Als je jong bent en opeens in de spotlights staat, dan drukt dat zwaar op je schouders", zei Hamilton tegen Reuters. "De meesten van ons zijn daar niet op voorbereid, hoe goed je pr-team ook is. Dat was ik ook niet toen ik in de Formule 1 begon.''

De Mercedes-coureur spreekt daarom van een heldhaftige beslissing door de tennisster. “Ik vind haar ontzettend dapper en ze moet weten dat ze er niet alleen voor staat. Iemand straffen die over haar mentale gezondheid praat, is niet cool. Want de reacties die ze kreeg, vond ik niet goed. Mentaal welzijn is geen grap. Ik hoop dat de mensen met macht goed nadenken wat ze hier mee gaan doen.''

Osaka boycotte de pers tijdens Roland Garros omdat de Japanse vond dat er te weinig gekeken werd naar de mentale gesteldheid van de spelers. Deze boodschap van Osaka kreeg weinig bijval. De toernooi-directeur dreigde zelfs met diskwalificatie. Pas na haar stilzwijgen op maandag, werd duidelijk wat de echte reden was van de boycot.