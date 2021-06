Max Verstappen gaat voorzichtiger te werk: "Veel te verliezen"

Max Verstappen zegt dat hij nu hij serieus meedoet om het wereldkampioenschap Formule 1, zijn rijstijl zal aanpassen. Voor domme fouten of zinloos veel risico nemen is geen ruimte meer nu hij grote kans maakt om te blijven strijden voor het wereldkampioenschap.

Verstappen legt uit: "Als je vooraan vecht, kun je geen domme fouten maken waarmee je een groot aantal punten verliest. In het verleden kon ik al het risico nemen als wij misschien een race konden winnen, omdat ik toch wist dat ik de titel niet kon winnen."

Elk puntje telt

Verstappen vervolgt: "Nu we wel meevechten voor het kampioenschap, kan ik niet zoveel risico nemen, want dan eindig ik misschien wel zonder punten", vertelt de Red Bull-coureur aan het Italiaanse Sky Sports F1.

Minder risico's

Verstappen zal ook selectiever worden in het aangaan van gevechten. "Soms moet je je gevechten uitkiezen. Daar moet je nu beter over nadenken, maar dat is niet raar, het gebeurt vanzelf. Ik heb het al eerder meegemaakt, ook in de karts. Dat maak ik in de Formule 1 niet voor het eerst mee. Het gaat erom dat je continu zoveel mogelijk punten scoort en je moet je momenten kiezen om te schitteren", aldus de snelle Max Verstappen.