Max Verstappen verhoogt de druk op zijn titelrivaal: "Lewis Hamilton moet er meer om vechten"

Max Verstappen zegt dat hij zich comfortabel voelt ondanks dat hij voor het eerst in zijn carrière het tussentijdse klassement aanvoert. Dat betekent dat Verstappen "de opgejaagde" coureur is in het wereldkampioenschap Formule 1.

Mentaal en fysiek geniet de Red Bull-coureur van zijn strijd met de 13-jaar oudere Lewis Hamilton.

Verstappen: "Ik vind het niet erg dat ik nu de opgejaagde ben", aldus de 23-jarige Limburger.

"De andere races in Monaco gingen niet goed voor mij. Ik maakte soms fouten", vertelde hij maandagavond bij Servus TV. "Het was gewoon niet goed."

Dure fouten bij Mercedes

Max Verstappen: "Nu staan ​​wij aan de leiding in de coureurs- en constructeurskampioenschappen omdat Mercedes fouten heeft gemaakt."

Wat Hamilton betreft, zei Verstappen over zijn duel in 2021 met de zevenvoudig wereldkampioen: "We hebben een aantal coole gevechten."

"Ik volg Lewis op Instagram"

Verstappen komt nog met een bijzondere onthulling. "Ik volg Lewis op Instagram", onthulde hij. "Iedereen is anders en ik ben gewoon een heel ander persoon voor hem. Ik zie hem als een superster en dat is goed voor de hele Formule 1.

Over de huidige verhoudingen tussen zijn Red Bull en de Mercedes van Lewis Hamilton, zegt Verstappen:

"Mercedes is nog steeds erg sterk. Monaco is niet de beste referentie voor de rest van het seizoen als het gaat om autoprestaties. Ik ben er dan ook zeker van dat Mercedes weer vooraan zal staan ​​in Bakoe, maar de afgelopen jaren hoefde Lewis niet zo hard te vechten - en nu doet hij dat wel."