Mercedes: "Red Bull kan niet ontkennen dat het de favoriet is voor de wereldtitel"

Mercedes blijft Red Bull Racing in de favorietenrol drukken als het gaat om de wereldtitel van 2021. Teambaas Toto Wolff is van mening dat Red Bull op ieder circuit dit jaar op pole position zou moeten staan. Red Bull ontpopt zich als serieuze titelkandidaat en heeft momenteel een kleine voorsprong in beide klassementen na de overwinning voor Max Verstappen in Monaco.

Sinds de testsessie in Bahrein voorafgaand aan het seizoen, heeft Mercedes zichzelf gepromoot als de underdog in de strijd met Red Bull. Wolff zegt in de Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Red Bull zou overal op pole position moeten staan. Red Bull kan niet ontkennen dat het de favoriet is. Dat is de realiteit."

"In Bahrein had Max moeten winnen als Lewis niet zo ongelooflijk goed had gereden. Als Max nog een halve ronde had gewacht voordat hij probeerde in te halen, was hij als eerste geëindigd. In Imola maakte Max een fout in de kwalificatieronde, anders had hij vooraan gestaan. In Portugal reed hij in de kwalificatie en in de race over de baanlimiet en maakte een fout toen Lewis in zijn nek ademde en daardoor kon inhalen."

"Het is voor ons makkelijker om de jagende partij te zijn, die situatie past bij ons", zo vindt Wolff.