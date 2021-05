AlphaTauri: "Wij gaan zoveel mogelijk kopiëren van Red Bull Racing"

Volgend jaar komen er nieuwe reglementen in de F1. Dat zorgt er vaak voor dat ieder team een compleet nieuwe auto moet ontwerpen en bouwen, maar AlphaTauri lijkt dat niet van plan. Sterker nog, het Italiaanse team zegt dat het van plan is om in 2022 alle onderdelen van de RB16B te gaan gebruiken, de wagen die dit jaar bestuurt wordt door Max Verstappen en Sergio Perez.

Bij het bouwen van hun auto voor een nieuw seizoen, koopt AlphaTauri onderdelen van de Red Bull-auto van het voorgaande jaar, zoals wettelijk is toegestaan ​​volgens de regelgeving, om te gebruiken. Volgend seizoen zal het echter veel moeilijker zijn om dit te doen, omdat met de introductie van nieuwe regels, veel van de Red Bull-onderdelen voor 2021 niet zullen werken op een auto uit 2022.

Red Bull Technologies

Tost, de teambaas van AlphaTauri, verwacht dat dit zijn team financieel veel geld zal kosten en zegt dat ze daarom nog steeds zullen proberen om zoveel mogelijk van de Red Bull-technologie te gebruiken.

Dat zegt hij tegen Auto Motor und Sport: "We nemen alles wat de regelgeving toestaat over van Red Bull Technologies. Dat is de transmissie, de complete achteras en veel onderdelen van de vooras - misschien zelfs de hele as, dus de wielophanging. Die onderdelen blijven hetzelfde. Het enige dat verandert is dat het voor ons een stuk duurder wordt omdat we nieuwe onderdelen inkopen. Tot nu toe hebben we altijd die van het vorige model overgenomen."