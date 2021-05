Horner: "Corona heeft Red Bull door elkaar geschud en sterker gemaakt"

Max Verstappen won afgelopen zondag de Grand Prix van Monaco. Een historisch moment en ook voor Red Bull Racing een mijlpaal waarmee ze eindelijk weer aan de leiding van zowel het coureur- als constructeurkampioenschap staan. Volgens teambaas Christian Horner is Red Bull sterker uit de coronapandemie gekomen.

De laatste keer dat Red Bull bovenaan het kampioenschap stond was in 2013, toen Sebastian Vettel voor de laatste keer wereldkampioen werd. Sinds 2014 was er de dominantie van Mercedes waar alleen Ferrari enigszins tegenop kon boksen.

Horner is dan ook erg blij met het resultaat in Monaco, dat vooral te danken is aan goede samenwerking van het team: "Het is een geweldig raceteam. We hebben veel kracht en diepgang. Max Verstappen is dit seizoen in alle vijf races eerste of tweede geëindigd. Dat is een fenomenale prestatie als je bedenkt dat een groot deel van de auto is overgenomen van vorig jaar."

Teamwork

Volgens Horner is het Red Bull-team sterker uit de moeilijke periode rond de coronacrisis gekomen. "Het hele team was door elkaar geschud, vooral tijdens de pandemie, maar zijn samen gegroeid. De race in Monaco is het bewijs van dat teamwork."

Ook voor Azerbeidzjan is Red Bull Racing het te kloppen team, nu het de leiding heeft in beide kampioenschappen. "Dat is echt bemoedigend, maar niemand is bang voor die situatie. Het kampioenschap duurt nog enorm lang, maar het feit dat het nu zo dichtbij is, is heel bemoedigend."