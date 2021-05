Horner over Jos Verstappen: "Vaders hebben altijd een mening"

Voor de Grand Prix van Monaco zei Jos Verstappen dat Red Bull Racing moet verbeteren als zijn zoon Max dit seizoen wil strijden om de wereldtitel. Jos zag Mercedes het tij keren in Barcelona en maakte zich een beetje zorgen over een nieuwe dominantie Mercedes in 2021. Christian Horner reageert een week later op de uitspraken van Verstappen senior.

Red Bull lijkt in de kwalificatie de zaken beter op orde te hebben dan tijdens de races op zondag. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is dit slechts een illusie. "Persoonlijk denk ik dat Mercedes ook een stuk sneller is in de kwalificatie, maar Max haalt er zoveel uit dat hij nog steeds zo dichtbij zit."

Beter opgeleid

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde in de Telegraaf op de uitspraken van Jos Verstappen: "Vaders van coureurs hebben altijd een mening. Natuurlijk is Jos beter opgeleid en heeft meer kennis dan de meeste vaders. Het is duidelijk dat Max de auto bestuurt, maar de auto gaat niet harder dan hij kan. Max haalt er alles uit, rijdt op de limiet en doet het uitstekend."

De Grand Prix van Monaco bleek gisteren meteen de klap op de vuurpijl te zijn door de winst van Max Verstappen en door het slechte presteren van Mercedes pakte de Nederlander ook de leiding in het kampioenschap.