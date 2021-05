Lewis Hamilton vindt reglementen 2022 een stap achteruit

Lewis Hamilton denkt dat de zwaardere, langzamere auto's die de Formule 1 in 2022 zal hebben, betekent dat de sport een stap achteruit gaat met zijn nieuwe reglementen. De grootste verandering in een aanzienlijk aantal jaren komt eraan, nu de F1 ernaar streeft om het veld dichter bij elkaar te brengen, de grid hoopt op te schudden en meer spannende races te genereren waarin inhalen gemakkelijker is.

Reglementen begrijpen

Maar uit de informatie die hij tot nu toe heeft verzameld, ziet de zevenvoudig wereldkampioen die voordelen niet. De Mercedes-coureur is sceptisch over het nieuwe tijdperk dat in de F1 zich aandient: "Ik heb naar de nieuwe reglementen voor 2022 gekeken. Als je in de Formule 1 zit, moet je de aanwezige technologie begrijpen, de complicaties van het budgetplafond, hoe moeilijk het zal zijn om vanaf nu te ontwikkelen."

“Ik heb bijvoorbeeld vorige maand in Imola een test gedaan met de 18-inch banden om te weten wat het verschil is, hoe het mij als coureur zal beïnvloeden als het gaat om het besturen van de auto volgend jaar. De auto's worden zwaarder en langzamer, en dat lijkt me een stap achteruit. We zouden sneller en efficiënter moeten zijn - deze auto's waren beter als ze lichter waren."

"Maar de mensen die de leiding hebben, hebben die beslissingen genomen en er zit niets anders op dan het te accepteren."