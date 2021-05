Nico Rosberg over problematisch weekend Mercedes: "Het is game over voor Hamilton en Bottas"

Mercedes heeft geen lekker weekend in Monaco en dat zien ook de experts in de paddock. Voormalig F1-kampioen en Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat het Duitse team niet om de zege zal gaan strijden. Rosberg denkt zelfs dat het 'game over' is voor Mercedes.

Tegenover Sky Sports F1 zei hij: "Het lijkt erop dat het game over is voor Mercedes. Ze hebben gewoon niet genoeg grip op het circuit en kunnen de banden niet aan het werk krijgen. Ze hebben moeite met het opwarmen van de banden, op de juiste temperatuur krijgen. Ik zie dat niet snel omkeren."

"Ze moeten een oplossing bedenken voor de achterkant van de wagen. Misschien kunnen ze het afremmen op de motor een beetje verminderen. Dan creëren ze minder overstuur, maar hebben ze meer onderstuur. Mercedes zit in de problemen."

Hoewel Valtteri Bottas als derde kwalificeerde, staat Lewis Hamilton slechts op plaats zeven.