Max Verstappen had pole position kunnen hebben maar Charles Leclerc had tijdens de eerste rondjes in Q3 de snelste ronde gereden. Tijdens de tweede run ging het echter op het einde mis voor de Monegask, die in zijn thuisstad racet.

Hij zette zijn Ferrari in de muur bij het zwembad waardoor er een rode vlag kwam. De coureur van Red Bull Racing kreeg te horen van engineer Gianpiero Lambiase dat er een rode vlag was, en daar was Verstappen gefrustreerd over.