Lewis Hamilton verrast door snelheid van Ferrari in Monte Carlo

Lewis Hamilton is verrast met de snelheid die Ferrari aan de dag legt in Monte Carlo tijdens de eerste vrije trainingen in de Grand Prix van Monaco. Volgens Hamilton heeft Monaco altijd verrassingen in petto en dit jaar zou Ferrari wel eens zo'n verrassing kunnen zijn.

"Het is een uitdaging uiteraard. Ferrarri ziet er heel sterk uit, het is een verrassing om hen zoveel te zien verbeteren maar dat is geweldig. Het betekent meer competitie."

Het Red Bull/Mercedes-feestje aan de top van het veld kan dus wel eens worden nu Ferrari de Red Bulls en de Mercedessen te snel af was tijdens de tweede training. Geen probleem, zegt Lewis Hamilton.

Hamilton: "Ik gok dat ik hetzelfde zie als wat jij ziet. Normaal gesproken ben ik vooral geconcentreerd op mijn eigen taak. Het lijkt erop, dus laten we afwachten en zien."

“Ferrari was in het verleden om een of andere reden altijd snel in het op temperatuur krijgen van het materiaal, hetzelfde als Red Bull, Daarom hebben wij werk te doen", aldus Hamilton.

"De eerste twee banden zitten dicht bij elkaar: de hardere band kan langer, maar de zachte band is een behoorlijk grote stap zachter en komt veel sneller op stoom." Tijdens de eerste training was Sergio Perez de snelste voor Carlos Sainz in de Ferrari en Max Verstappen in de Red Bull. Leclerc moest vooral toezien hoe zijn team zijn versnellingsbak verwisselde, maar hij werd daarvoor beloond. Tijdens de tweede training was Leclerc de snelste in zijn thuishaven Monte Carlo.

Lewis is tevreden

De W12 van Hamilton moet nog flink worden aangepast aan de wensen van Lewis Hamilton, zo laat hij weten. De balans van de auto was nog niet naar zijn wens, toch is hij "over het algeheel heel tevreden".

Hamilton gaat dieper in op zijn snelheid: "Allereerst, de auto is nooit, waar je ook gaat, helemaal zoals je het wilt. Je moet gewoon aanpassen."

"Er zijn dingen die, zelfs vanuit het perspectief van een coureur, die je niet doet zoals je zou moeten doen. Je experimenteert, je probeert je rijstijl af te stellen, wetend waar je de druk erop moet zetten, waar je wat moet toegeven om wat terug te krijgen en waar je moet werken met de auto."

"De auto is goed, ik denk dat we redelijke stappen vooruit hebben gemaakt qua balans in de auto en ik ben over het geheel best wel tevreden. Ik heb nog wat aanpassingen nodig die ik vanavond maak als we deze dag analyseren en het wordt close tijdens de kwalificatie."