Dit weekend zal de Grand Prix van Monaco worden verreden door de straten van Monte Carlo. Waar velen van mening zijn dat deze race niks meer is dan een peperdure parade, zijn tegelijkertijd ook velen het er over eens dat het de meest iconische race in de geschiedenis van de Formule 1 is.

In 2020 werd de race niet gereden vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. Dit jaar mag de race doorgaan, zelfs met een aantal fans op de tribunes. Lewis Hamilton won in 2019 de race nét voor een Max Verstappen, die gedurende het overgrote deel van de race op de Brit zijn versnellingsbak heeft gezeten. Verstappen kwam als tweede over de finish maar werd genoteerd als vierde wegens een penalty.

Gezien het feit dat inhalen op dit circuit - zeker met deze lange en brede wagens - erg moeilijk is, is de kwalificatie op zaterdag des te belangrijker. Echter, een foutloos rondje door de straten van Monte Carlo is zo makkelijk nog niet. Zie bijvoorbeeld hieronder hoe gefocust Max Verstappen is tijdens een virtuele ronde over het Circuit de Monaco.