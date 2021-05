OFFICIEEL: Ziggo bevestigt dat het de uitzendrechten voor Formule 1 verliest na dit seizoen

Ziggo bevestigt wat consultancy- en marketingdeskundige Chris Woerts gisteren onthulde in Veronica Inside: Na dit seizoen verliest het haar rechten voor het uitzenden van de Formule 1.

Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden. — Ziggo (@ZiggoWebcare) May 18, 2021

Aderlating voor kabelaar Ziggo

Het verlies van de uitzendrechten is een aderlating voor de kabelaar die met Ziggo Racing en haar zendderpakket fors inezette op de Formule 1. Ziggo verliest hiermee dan ook haar paradepaard. De uitzendrechten zouden in handen komen van de Scandinavische zender Viaplay.

Of commentator Olav Mol, pit-reporter Jack Plooij en autosport-deskundige Rick Winkelman ook verhuizen naar de nieuwe eigenaar van de uitzendrechten, is nog niet bekend. Ook is nog onbekend of het Formule 1 Café zal verhuizen naar de nieuwe eigenaar.

Het bedrijf zegt in haar Tweet van dinsdagochtend dat de tarieven zo sterk zijn gestegen dat het voor hen "helaas niet mogelijk was" om de rechten te behouden.