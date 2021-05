Brown: "Kwestie van tijd totdat Hamilton-Verstappen in tranen eindigt"

Het is bijna onvermijdelijk dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull Racing-rijder Max Verstappen elkaar een keer gaan tegenkomen in de eerste bocht. De duels tussen de twee titelkandidaten waren tot nu toe hard maar fair, op het randje met net genoeg ruimte voor de ander. Het is echter een kwestie van tijd totdat het een keer in tranen eindigt, denkt McLaren-baas Zak Brown.

Zijn renstal moet dan paraat staan om te profiteren. Brown: "Het is geweldig voor de Formule 1, het is een geweldige rivaliteit. Door Max heeft Lewis toch weer een tandje bij moeten schakelen. Niet dat het nodig was, Lewis is sowieso van het allerhoogste niveau. Hij is een ontzettend slimme coureur. Hij wacht rustig zijn kansen af en is niet overijverig, waarschijnlijk door zijn ervaring."

"Rivaliteiten zijn altijd goed voor de sport. Dat Verstappen en Hamilton er vol voor gaan, creëert wellicht mogelijkheden voor ons team later dit seizoen. Ik denk namelijk dat het slechts een kwestie van tijd is totdat beiden besluiten elkaar eens geen ruimte te gunnen in de eerste bocht en geen van beiden daaruit komt. Het is geweldig. Beiden rijden op de toppen van hun kunnen."