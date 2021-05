Spa-Francorchamps hoopt op volle tribunes tijdens Belgische Grand Prix

Het is normaal gesproken geen nieuws dat een organisatie van een wereldevenement zoals een Formule 1 Grand Prix hoopt op de maximale uitverkoop van toegangstickets. In de voortslepende coronapandemie is echter niets zoals het eens was. Daarom is het nu nieuws dat de organisatie van de Belgische Grand Prix zegt te hopen op volle tribunes tijdens de race Spa-Francorchamps.

De Grand Prix staat gepland voor eind augustus. Formule 1 magazine meldt dat Belgische sportevenementen wellicht weer op 100% capaciteit kunnen worden georganiseerd vanaf eind juli 2021. Een en ander zou weer mogelijk moeten zijn na een succesvolle vaccinatiestrategie van de Belgen.

Premier Alexander de Croo zegt: "De vaccinaties gaan extreem goed en bovendien geldt hetzelfde voor de situatie op de intensive-cares.

In Nederland is de situatie veel minder zeker, zo vertelt Olav Mol ook afgelopen maandag op NPO Radio 1. Circuitdirecteur Robert van Overdijk zei afgelopen week dat hij een Grand Prix ambieert met volle tribunes op Zandvoort. Dat zou betekenen dat de Grand Prix wordt geannuleerd als er nog geen grote aantallen publiek zouden zijn toegestaan tijdens sportevenementen in Nederland. In het Noordhollands Dagblad zei van Overdijk dat hij niet in een glazen bol kan kijken, maar dat hij ziet dat we nu een "positievere fase" in lijken te gaan.

Van Overdijk: "Meer en meer mensen zijn gevaccineerd en veel kennis is vergaard op het gebied van sneltests. Er zou een veiligheidsplan van 330 kantjes zijn geschreven voor de Grand Prix die in september op het programma staat.

Volgens meerdere media zijn er hoge verwachtingen dat het allemaal positief gaat uitpakken voor de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort.