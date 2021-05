Mercedes nam het initiatief met extra stop van Hamilton in Spanje

Lewis Hamilton won zondag namens het team van Mercedes de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. Het was voor de regerend wereldkampioen alweer de derde zege in de eerste vier races van dit seizoen. Hamilton en Mercedes kregen de overwinning niet cadeau, ze moesten overschakelen op een alternatieve strategie om Max Verstappen van Red Bull Racing te verschalken.

Mercedes-strateeg Andy Shovlin geeft in een nieuwe debrief van het team tekst en uitleg over de strategische keuzes in Spanje. "Lewis stond vlak voor zijn tweede pitstop al op het punt om een aanval te doen op de leidende positie van Max. We hadden hem dus op de baan kunnen houden om hem daar een inhaalpoging te laten doen, maar daarna zouden we het risico lopen dat Red Bull Racing met Max zou doen wat wij nu met Lewis hebben gedaan."

"Zij hadden dan een tweede pitstop kunnen maken om vervolgens met verser rubber jacht te maken op Lewis. Dus in plaats van dat af te wachten besloten we om de koe bij de horens te vatten en zelf een tweede stop te maken met Lewis. Hij lag op dat moment tweede en in het slechtste scenario was hij ook als tweede geëindigd, dus het was een gokje waard. De kans was immers klein dat Max, als leider in de race, een extra stop zou maken", aldus Shovlin.