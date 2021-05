Fernando Alonso bijt zich vooralsnog stuk op 'indrukwekkende' Ocon

Alpine-coureur Fernando Alonso heeft al veel teamgenoten in de Formule 1 versleten en daar zaten ook enkele grote namen tussen, maar de Spanjaard heeft nu zijn handen vol aan zijn nieuwe stalgenoot Esteban Ocon. De tweevoudig wereldkampioen is na twee jaar afwezigheid terug in de koningsklasse van de autosport en draait nog niet op volle toeren.

Dat doet echter niets af aan de puike prestaties van Ocon, vindt ook Alonso. "Esteban is goed, dat kunnen we wel stellen. Hij verkeert in een blakende vorm, is volledig geïntegreerd in het team, behaalde vorig jaar een podium in Bahrein en levert nu perfecte weekenden af. Het is echt indrukwekkend wat hij presteert, van het hoogste niveau. Ik geef 100 procent om hem bij te benen en dat lukt nu nog niet, dus ik moet me blijven verbeteren."

Het past wel in de lijn van Renault/Alpine dat een nieuwkomer niet gelijk is opgewassen tegen een coureur die al langer voor het team rijdt. Alonso vervolgt: "We hadden hier al over gesproken en op geanticipeerd, aangezien Carlos Sainz in eerste instantie ook niet sneller was dan Nico Hülkenberg bij Renault. Daniel Ricciardo was in 2019 ook langzamer dan Nico en in zijn tweede jaar bij Renault in 2020 was hij juist erg goed."

"Esteban had vorig seizoen zijn handen vol aan Daniel en hij is nu goed op dreef in zijn tweede jaar, dus het lijkt een team dat een beetje anders is dan de rest en dat wat aanpassingen vergt van een rijder. Ik probeer die omschakeling zo snel mogelijk te maken. Ik maak me vooralsnog geen zorgen, mijn vormpeil is stijgende en zowel in Imola als in Portimao kwamen we al samen over de finish. We zullen ons best blijven doen om het team zoveel mogelijk te helpen."