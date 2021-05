Lewis Hamilton achtste op lijst van best betaalde sporters ter wereld

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de top tien gehaald van de lijst van Forbes van best betaalde sporters wereldwijd. Met een geschat jaarinkomen van 82 miljoen dollar in de afgelopen twaalf maanden bezet de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 de achtste plaats in het overzicht.

Forbes baseert zijn berekeningen en schattingen altijd op een periode van 1 mei in het ene jaar tot en met 30 april in het daaropvolgende jaar. Hamilton is de enige Formule 1-coureur in de top tien en hij wordt omringd door voetballers, tennissers, vechtsporters en grootheden uit de Amerikaanse sport.

Vechtsporter Conor McGregor was de voorbije twaalf maanden de absolute grootverdiener, met 180 miljoen dollar. Voetballers Lionel Messi (130 miljoen dollar) en Cristiano Ronaldo (120 miljoen dollar) volgen op plekken twee en drie.

Hamilton moet verder nog American Football-speler Dak Prescott (107,5 miljoen dollar), basketballer LeBron James (96,5 miljoen dollar), voetballer Neymar (95 miljoen dollar) en tennisser Roger Federer (90 miljoen dollar) voor zich dulden.