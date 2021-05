Button: "Max Verstappen is de meest getalenteerde F1-coureur ooit"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is het meest een natuurtalent van alle huidige rijders in de Formule 1, meer nog dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Dat stelt oud Formule 1-coureur Jenson Button in gesprek met Sky Sports F1. De Brit reed van 2010 tot en met 2012 samen met Hamilton bij McLaren, maar toch beschouwt hij Verstappen als de meer getalenteerde van de twee.

Sterker nog, de wereldkampioen van 2009 heeft nog nooit zo'n talentvolle coureur als Verstappen gezien. "Max is ontzettend getalenteerd. Wat puur talent betreft is hij waarschijnlijk de meest talentvolle rijder in de Formule 1 aller tijden. Ik weet dat veel mensen het daar niet mee eens zullen zijn. De meest complete coureur qua ervaring en de benadering van het racen is Lewis Hamilton, maar wat talent betreft kan niemand aan Max tippen. Ik snap dan ook dat Red Bull Racing hem niet wil laten gaan."

Verstappen en Red Bull Racing moeten het echter opnemen tegen Hamilton en Mercedes, een van de sterkste combinaties uit de geschiedenis van de Formule 1. Oud-coureur Damon Hill is vol bewondering voor de verrichtingen van Hamilton. "Je beseft je steeds meer dat je een van de meest getalenteerde mensen die ooit op aarde rondgelopen heeft aan het bekijken bent. Lewis is echt een fenomeen. Daar kun je alleen maar ontzag voor hebben."