Bernie Ecclestone: "Lewis Hamilton zal Max Verstappen gemakkelijk verslaan dit jaar"

Lewis Hamilton zal Max Verstappen "gemakkelijk" verslaan voor de titel dit jaar. Dat zegt de fors bemiddelde Bernie Ecclestone die zijn geld dit jaar liever op de Britse zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes zet dan op de Nederlander in de Red Bull.

Het leek in Bahrein nog alsof Red Bull wel eens de betere auto gebouwd zou kunnen hebben afgelopen winter. Inmiddels staan de zaken er na vier Grands Prix geheel anders voor: Verstappen komt 14 punten tekort op Hamilton in het rijders-klassement. Mercedes loopt al 29 punten uit op Red Bull in de voorlopige stand om het wereldkampioenschap voor constructeurs.

Bernie Ecclestone wordt geciteerd door de Spaanse sportkrant AS: "Verstappen is de toekomst, maar Hamilton is zonder enige twijfel nog altijd het nú."

Het Zwitserse dagblad Tages Anzeiger stemt daarmee in en schrijft: "Verstappen doet alles goed, haalt Lewis Hamilton in in de eerste bocht, maar toch wint hij de Spaanse Grand Prix niet."

Superlatieven tekort voor Lewis Hamilton

In het Italiaanse Corriere della Sera schrijft Giorgio Terruzzi: "We komen alweer superlatieven tekort voor Lewis Hamilton."

"Wat kan Max Verstappen nog méér doen? Hamilton rijdt zijn Mercedes op een onverslaanbare wijze."

Lewis maakt het verschil

Daarnaast schrijft Umberto Zapelloni in de bekende Italiaanse roze sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Hamilton is degene die het verschil maakt, aangezien het resultaat van Bottas aantoont dat hij niet in staat zou zijn om Max te verslaan."

De inmiddels 90-jarige Ecclestone is dan ook na de Spaanse Grand Prix ervan overtuigd dat Max Verstappen niet kan voorkomen dat Lewis Hamilton voor de achtste keer het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam gaat schrijven later dit jaar.

Ecclestone denkt terug aan titanenstrijd Senna versus Prost

Ecclestone moet bij het zien van de stevige gevechten tussen Hamilton en Verstappen terug denken aan gloriejaren voor de autosport, zo laat hij weten aan Blick.

Ecclestone :"De sport heeft weer twee coureurs op eenzame hoogte, zoals ook het geval was met Senna en Prost. Maar helaas moet ik de hoop van veel supporters voor de vechter van Holland wegnemen, want Hamilton rijdt beter dan ooit tevoren."

"Dankzij Verstappen nu foutloos, klam en slim"

Daar heeft Ecclestone de feiten aan zijn zijde, nooit eerder maakte Lewis Hamilton een sterkere seizoenstart. Volgens Ecclestone is dat de verdienste van Max Verstappen. De twee werken op elkaar als een soort vliegwiel-functie. De twee titelrivalen halen het beste in elkaar naar boven.

Ecclestone: "Dankzij Verstappen is Lewis nu foutloos, kalm en slim. Hij blijft uit de problemen en geeft altijd de ruimte en het respect aan zijn opponent die zij beide nodig hebben om te overleven."

Volgens Ecclestone heeft Hamilton zijn persoonlijke en professionele leven in balans.

"Dat alles maakt hem nóg sterker in de cockpit. Max mag dan weliswaar zijn stuurmans-kunsten op orde hebben, maar Lewis kan altijd vertrouwen op zijn betere team en meer betrouwbare materiaal achter hem."

"Gemakkelijk"

Ecclestone werpt een blik in zijn glazen bol en voorspelt dan ook: "Zonder gekke incidenten zal Lewis gemakkelijk voor de achtste keer wereldkampioen kunnen worden."