Mattia Binotto haalde zondag uit naar critici die Ferrari's vooruitgang onderschatten. Het team beleeft namelijk een sterke comeback sinds hun dramatische inzinking qua snelheid en prestaties vorig seizoen.

De baas van Ferrari was ter oren gekomen dat op de Italiaanse versie van Sky een commentator de vierde plaats van Charles Leclerc vooral toeschreef aan de coureur en had gezegd dat de prestatie bijzonder was "alleen jammer van de auto". Dat schoot bij Binotto in het verkeerde keelgat.

Erkenning voor het werk van het team

Ferrari-baas Binotto: "Het was spijtig te horen: 'Grande Charles, jammer van de auto'." Binotto gaat verder: "'Grande Charles' is natuurlijk waar, maar het team is daarnaast geweldig en de auto wordt wat het zou moeten zijn."

"We moeten erkennen dat het team veel vooruitgang boekt. Vorig jaar werden we hier in Barcelona op een ronde gezet, dus de vooruitgang is helder."

Hij vervolgt: "In deze context is het altijd vervelend om commentaren te horen die het team de eer geeft die het verdient, maar dat alleen de coureur wordt benoemd. Maar ik herhaal, dit is een resultaat dat te danken is aan het gehele team", aldus de als door een Horzel gestoken Italiaanse teambaas van Ferrari.

Niet alleen coureur, vooral ook het team

Als de commentator probeert te benadrukken dat hij puur en alleen Leclerc's grote talent probeerde te benadrukken, reageert Binotto: "Daar zijn wij ook van overtuigd. Het is geen foutje dat wij zijn contract tot en met 2024 hebben verlengd."

Mattia Binotto vervolgt zijn relaas: "We weten ook dat we geen auto hebben op het niveau van Mercedes en Red Bull."

Vooruitgang wordt ook buiten Ferrari gezien

Toch wordt de vooruitgang die het team uit Maranello laat zien, wel degelijk ook buiten het team van Ferrari gezien. Zo viel Lando Norris al op dat Ferrari te weinig erkenning krijgt tot zover in 2021.

Na de Spaanse Grand Prix zei de Britse McLaren-coureur: "De Ferrari's zijn heel snel dit jaar. Ik snap dan ook niet waarom zij zo onderschat worden."

"Geweldig"

Charles Leclerc is het daarmee eens en hij beschreef het gedrag van zijn auto zondag als "geweldig".

Leclerc zei tegen de verzamelde pers: "De vooruitgang is overal duidelijk. We hebben meer vermogen, meer neerwaartse druk, meer grip. We staan er dit jaar veel beter voor."

Tijdens de Grote Prijs van Spanje finishten de Ferrari's als vierde en zevende.