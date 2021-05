Max Verstappen staat er volgens de Chinees-Nederlandse coureur Ho-Pin Tung "weer alleen" voor in de Red Bull-garage.

Het team dat eigendom is van de energiedrankjesgigant heeft de afgelopen jaren moeite gehad om een ​​volledig competitieve tweede coureur in de wacht te slepen om Verstappen te ondersteunen in zijn strijd om de wereldtitel te veroveren.

Ho Pin Tung: "Een sterke teamgenoot is in dit geval belangrijk, maar Verstappen staat er weer alleen voor. " Dat zegt de 38-jarige Tung na de Spaanse GP, waarin Sergio Perez bleek te worstelen met de tweede Red Bull-bolide.

Ho Pin Tung: "Er wordt veel over Valtteri Bottas gezegd, maar dankzij hem kan Mercedes zijn strategie doen. Als Verstappen reageert, gaan ze met Bottas aan de leiding. Hierdoor had Hamilton een vrije pitstop."

Verstappen's langzame pitstop op zondag, veroorzaakt door miscommunicatie waardoor Verstappen vrij onverwachts in de pitstraat verscheen, was een ander voorbeeld van het belang van een sterkere teamgenoot voor Verstappen.

Ho Pin Tung: "Het dwong Verstappen om meteen hard te pushen. Hij had geen rugdekking. Het stelt Mercedes in staat strategisch agressief te zijn", legt Tung uit.

Red Bull-teambaas Christian Horner bagatelliseerde echter de impact van de afwezigheid van Sergio Perez in de kop van het veld in Barcelona. Horner zei na de wedstrijd: "Wat we ook deden, Mercedes heeft een snellere auto met met minder bandenslijtage dan wij".

Ook liet Horner weten: "Als je tweede wordt, heb je minder te verliezen."

Toch gaf Horner toe dat een beter gepositioneerde Perez zou hebben geholpen in het belang van het team van Red Bull.

Horner: "We hebben hem absoluut nodig in dat gat, zodat Mercedes niet de strategische opties heeft die ze vandaag hadden."