Teambaas Christian Horner bevestigde dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje een fout heeft gemaakt. De 23-jarige coureur kwam namelijk naar binnen zonder dat het team dat gezegd had.

Verstappen ging al vroeg in de wedstrijd naar binnen voor een pitstop. Het team was echter niet voorbereid op de pitstop. Hierdoor duurde de stop 2 seconden langer dan normaal. Het linkerachterwiel was nog niet bij de monteur tijdens de pitstop, hierdoor ging er 2 seconden verloren.

Helmut Marko vertelde bij Sky Germany al dat Verstappen de fout maakte, nu bevestigde ook de teambaas van Max de fout: "Gelukkig maakten we ons klaar voor de stop een paar rondes later, maar toen kwam Max gewoon de pitlane binnen en we hadden hem op dat moment niet vertelt dat hij naar binnen moest komen", legde Horner uit aan Sky Sports F1.

De teambaas is trots op zijn monteurs, die snel reageerde op de fout van de 23-jarige coureur: "Iedereen reageerde zo snel op de fout. Van de pitmuur, van zijn race engineer, van de pitcrew tot Max om zijn fout om te herstellen zonder meer tijd te verliezen. Ik denk dat het een stop van vier seconden was, dus het team herstelde ongelooflijk goed om de fout op korte termijn om te draaien."

Video Max Verstappen

Uiteindelijk kon Lewis Hamilton met de winst Spanje verlaten, Max Verstappen werd tweede.

Hieronder de beelden met teamradio: