Lewis Hamilton heeft de 2021 Grand Prix van Spanje gewonnen vanaf pole position. Waar hij na de start een plek verloor aan Max Verstappen, wist de zevenvoudig wereldkampioen de Nederlander met een perfect uitgevoerde strategie in te halen tijdens ronde 60. Echter, daarvoor moest Lewis Hamilton eerst langs zijn teamgenoot Valtteri Bottas, dit ging niet helemaal volgens plan.

Valtteri Bottas werd duidelijk verteld dat "Hamilton bezig was met een andere strategie", en dat hij "hem niet in de weg mocht zitten". Je zou dus verwachten dat Valtteri Bottas direct uit de weg zou springen. Echter, de Fin gehoorzaamde pas veel later. Het leek er dan ook op alsof Hamilton Bottas gewoon op snelheid heeft moeten inhalen. Kijk hieronder mee!