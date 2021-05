De sfeer bij Ferrari is 'anders' na het vertrek van Sebastian Vettel

Charles Leclerc zegt dat Ferrari "anders" is zonder Sebastian Vettel in het team. Afgelopen winter verkaste Vettel van Ferrari naar Aston Martin, nadat het rode team vorig jaar al bekend maakte dit jaar met Carlos Sainz verder te gaan.

Het grootste verschil voor de buitenwereld is in ieder geval dat het team uit Maranello dit jaar wel weer mee kan doen in de top van de Formule 1. De auto lijkt sneller en de motor krachtiger dan vorig jaar.

Leclerc zei in Barcelona: "Het is pijnlijk dat we nog steeds problemen hebben om op het podium te komen en we nog moeite hebben om te vechten voor overwinningen.

De top is het ultieme doel

Hij vervolgt: "Maar we zijn verbeterd sinds vorig jaar, ook al hebben we nog een lange weg te gaan om te komen waar we willen zijn en dat is uiteraard de top", zei hij tegen RTL.

Leclerc: "Als je het vergelijkt met 2020, waren de eerste drie races positief."

Tijdens de vrijdagtraining zag Ferrari er echter nog sneller uit, in feite lag Leclerc net iets meer dan een tiende achter op de snelste auto vvan Mercedes.

Krapte in de sup-top

Leclerc: "Deze baan is representatief voor de rest van het seizoen. We staan ​​allemaal dicht bij elkaar met McLaren, Alpine, Alpha Tauri. Als we een perfect weekend hebben, weet ik zeker dat we vooraan zullen staan ​​in het middenveld."

Achter de schermen ligt de focus van Ferrari vooral op het ontwikkelen van de auto voor 2022. Ook doet Carlos Sainz het dit jaar erg goed als vervanger van Sebastian Vettel.

Leclerc: "Het is anders", zegt Leclerc met een glimlach als hem wordt gevraagd hoe Ferrari er voor staat in het post-Vettel-tijdperk.

Hij vervolgt: "Voor Carlos kan ik mij nog goed voor de geest halen hoe het destijds voor mij voelde om nieuw bij Ferrari te zijn. Je kunt je voorstellen hoe gemotiveerd en blij hij over alles is", aldus Leclerc over zijn nieuwe tewamgenoot.

Andere sfeer

De sfeer binnen het team is anders na het vertrek van Vettel, blijkt uit de woorden van Leclerc.

Leclerc: "De stemming is een beetje veranderd in het team. Ik kan niet zeggen wat er vorig jaar bij Seb is misgegaan. Ik hoop dat hij dit jaar een goed seizoen heeft, want hij is een geweldige kerel die heel hard werkt."

De Monegask zegt echter meer dan blij te zijn dat nu de jonge Spanjaard naast hem rijdt bij Ferrari.

Leclerc: "We zetten alles op alles en brengen veel tijd door in Maranello dit seizoen, in een poging het team in de goede richting te duwen. Tot dusver is het een zeer constructieve samenwerking."

Allebei de Ferrari-coureurs willen winnen

Toch is er natuurlijk, hoe kan het ook anders, ook wel enige spanning en gezonde rivaliteit tussen de huidige Ferrari-coureurs. Beide rijders willen dit jaar uiteraard graag winnen, vertelt Leclerc.

Leclerc: "Natuurlijk is er ook de competitie omdat elke coureur wil winnen: Carlos wil winnen, ik wil ook winnen. We delen veel informatie, maar in de auto hebben we de motivatie om elkaar te verslaan."